AaB ødelagde lang Brøndby-stime i stort drama

Det omsatte offensivspilleren Louka Prip til mål, selv om Brøndby-keeper Mads Hermansen valgte den rette side i målet.

AaB udbyggede føringen på endnu et straffespark et kvarter efter pausen. Brøndbys Henrik Heggheim slog nemlig til en afslutning, hvilket udmundede i en udvisning til nordmanden. På det efterfølgende straffespark scorede Louka Prip igen over for Mads Hermansen.

Dermed var gæsterne kun 10 spillere om at indhente nordjydernes to mål. Det skete dog ikke. Til gengæld scorede aalborgenserne igen med 20 minutter tilbage, da kreatøren Kasper Kusk fandt AaB-spidsen Milan Makaric på et indlæg.

Brøndbys seneste nederlag i 3F Superligaen var 19. september mod Sønderjyske.

Både AaB og Brøndby var forud for opgøret kvalificeret til mesterskabsspillet.