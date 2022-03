Xavis ofring af talenter har bragt Barcelona på ret køl

Veteranen Dani Alves kom tilbage til Camp Nou, og 32-årige Pierre-Emerick Aubameyang blev hentet i Arsenal.

Derudover kom Manchester City-profilen Ferrán Torres samt Adama Traoré til - to navne til offensiven sammen med Aubameyang.

Med undtagelse af Traore er de alle blevet faste startere nærmest fra dag et, og det er ifølge TV 2 Sports fodboldekspert Morten Bruun en af de væsentligste forklaringer på Barcelonas igangværende genrejsning.

- Vi kan jo se nu, at det var mere af nød end af lyst, at Xavi brugte alle de her unge B-spillere i efteråret som Abde og Jutglà, siger Morten Bruun til TV 2 Sports hjemmeside.