Mainz bankede Bielefeld i straffesparksshow

Efter to nederlag i træk kunne Bo Svensson igen juble over en sejr til Mainz, da holdet lørdag vandt over Bielefeld i Bundesligaen.

Mainz vandt 4-0. Blandt andet takket være hele tre mål på straffespark. Marcus Ingvartsen tog sig af det sidste og scorede til slutresultatet blot et par minutter efter at være blevet skiftet ind.