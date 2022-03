Brandvarm Benzema misser El Clasico med lægskade

Real Madrid må klare sig uden den franske stjerneangriber Karim Benzema i søndagens El Clasico mod FC Barcelona.

Franskmanden døjer med en lægskade, og han kommer derfor ikke til at være med i braget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters lørdag, efter at Benzema ikke var i stand til at deltage i den afsluttende træning forud for kampen.