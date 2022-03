Esbjerg fordømmer uroligheder: Vil blive taget meget seriøst

Esbjergs midlertidige træner, Michael Kryger, siger efter kampen til TV3 Sport, at fansene skal lære at tøjle deres frustrationer over klubbens sløje resultater.

- Til at starte med oplever jeg jo en flok Esbjerg-fans, der hepper på deres hold, og det vilde er jo, at da de andre scorer til 1-0, hepper de (fansene, red.) bare videre på Esbjerg.

- Hvis bare de havde holdt sig fra at kaste med de der dumme ting, så synes jeg, de bakkede holdet op. Det, der sker til sidst, må man ikke, og det skal man lade være med.

- Jeg kan godt forstå, de ikke er glade for, at deres hold taber 0-3 på hjemmebane, men vi må alle sammen lære at tøjle vores frustrationer, og det gælder nok også de gutter der, siger Kryger til TV3 Sport.