Brøndby forlænger aftalen med succesfuld målmand

- Det havde vi selvsagt en god tro på, men derfra til at det rent faktisk er blevet bevist ved, at Mads uge efter uge har leveret stabilt og på et meget højt niveau, det glæder os alle, siger Carsten V. Jensen.

Mads Hermansen har fået en stor del af sin fodboldopdragelse i Brøndbys ungdomsafdeling og blev i sommer førstevalg mellem stængerne, efter at Marvin Schwäbe havde forladt klubben.

Han havde i forvejen en kontrakt, der løb til 2024, men flere store præstationer har altså gjort ham fortjent til et år mere.