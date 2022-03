Det var flere fejl end genialiteter, der sikrede et målorgie i Odense mandag aften, da AaB kom på besøg.

Det var to klubber, der desperat havde brug for at skrabe point til sig. I sidste ende endte det dog i sejr AaB på 3-2.

Lars Friis stod denne aften i spidsen for sin nye klub for første gang, og fra sidelinjen kunne han nyde en noget nær perfekt start på tilværelsen. Efter blot tre minutter flugtede Kasper Høgh til bolden, som på trods af en parade fra OB’s målmand Hans Christian Bernat gik i mål. OB-målmanden så meget uheldig i i situationen, men Kasper Høgh takkede glædeligt.