Hertha Berlin fyrer endnu en cheftræner

- Efter en grundig analyse og evaluering af den aktuelle sportslige situation har ledelsen i Hertha Berlin fritaget Tayfun Korkut fra sin stilling som cheftræner med øjeblikkelig virkning, skriver klubben på sin hjemmeside.

Korkuts sidste kamp blev dermed lørdagens nederlag på 0-2 ude til Borussia Mönchengladbach. Det var Herthas femte nederlag i træk.

Hertha Berlin ligger næstsidst i Bundesligaen og ligger dermed til at rykke direkte ud af Tysklands bedste række. Derfor er klubben nødt til at reagere, siger sportsdirektør Fredi Bobic.

- Vi ligger til nedrykning i øjeblikket, men der er stadig otte kampe, hvor vi kan få de nødvendige point til at blive oppe.

- Vi vil gøre alt for at undgå nedrykning. Med den her beslutning regner vi med at kunne få en frisk start, siger sportsdirektøren.