Arsenal moste Schmeichel og co. og fastholder CL-kurs

Kort efter drejede samme Partey et forsøg på den øverste del af stolpen, og generelt var Arsenal bedst i indledningen, men holdet formåede ikke at udbygge sin føring.

Leicester fik efter en tam start hanket op i sig selv og testede Aaron Ramsdale i hjemmeholdets bur et par gange inden pausen. Men der kom ingen scoring ud af opblomstringen, og det blev kostbart for udeholdet.

Arsenal kom nemlig stærkt ud til anden halvleg, og Schmeichel måtte diske op med et par stærke indgreb for at holde scoren på 1-0.

Efter en times spil gik den dog ikke længere.

Dommeren så en forseelse i feltet efter at have konsulteret VAR. Og fra pletten var den franske angriber Alexandre Lacazette sikkerheden selv i duellen med den danske landsholdskeeper.