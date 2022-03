Chokeffekt udeblev for Esbjerg fB efter trænerfyring

Efter søndagens resultater er det nu definitivt, at Esbjerg ikke kommer med i oprykningsslutspillet for de seks bedste hold i rækken. I stedet skal vestjyderne spille for at undgå nedrykning i den resterende del af sæsonen.

Esbjerg er med sine 20 point efter 21 kampe tredjesidst i 1. division med blot tre point ned til nedrykningsstregen.

AC Horsens er nummer fire med 37 point og for længst sikret en plads i oprykningsspillet, hvor holdet har tre point op til andenpladsen, som giver en billet til Superligaen om 11 runder.