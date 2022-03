FCN's midtbanegeneral søger mod nye græsgange til sommer

- Jeg vil ikke udelukke noget overhovedet, men jeg har været i Nordsjælland i lang tid og kunne også godt tænke mig at prøve noget nyt. Det kunne meget vel være til sommer, at det kommer til at ske.

- Men nu må vi se. Jeg vil ikke lukke nogen døre overhovedet, for Nordsjælland er et fantastisk sted at være, men jeg håber da, at den rigtige mulighed byder sig, og at det kommer til at fungere, siger Magnus Kofod.

Han erkender, at han nok efterhånden er ved at have taget de skridt i sin udvikling, han kan tage i FCN.