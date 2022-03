Sønderjyske gik optimistisk til værks og fik en regulær drømmestart, da midtstopperen Duplexe Tchamba stangede et hjørnespark i kassen efter bare 65 sekunder.

Gæsternes pres sad i skabet fra start, hvilket slog det meste spil i stykker for FCN, og ellers sørgede Sønderjyske hele tiden for at være kompakt og skabe overtal centralt på banen.

FCN blev derfor tvunget til at spille over kanterne og slå indlæg, som Sønderjyskes fysisk stærke forsvarsspillere oftest havde styr på.

Det var dog ikke tilfældet 50 sekunder inde i anden halvleg, hvor et indlæg fik lov at sejle tværs gennem feltet til wingbacken Oliver Villadsen, som bragte FCN på omgangshøjde med målet til 1-1.

Udligningen tvang Sønderjyske længere frem, hvilket gav FCN’s hurtige spillere plads til at løbe i bagrummet.