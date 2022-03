Hobro nedlagde Fredericia og udbyggede sejrsstime

Anderledes skidt står det til i Fredericia. Ud af sine seneste fem kampe i 1. division er det kun blevet til én sejr.

Klubben kan dog glæde sig over, at den allerede er sikker på en plads i oprykningsspillet. Nederlaget understøtter dog ikke klubbens ambitioner om at være med helt i toppen.

Hobro ligger i øjeblikket på niendepladsen.

Fredagens opgør blev indledt i et højt tempo, og det brændte på i begge ender, inden Peter Makrillos efter 19 minutter headede Fredericia i front.

Efter en god halv time kom Makrillos på måltavlen igen, men denne gang rettede han den uheldigt i eget net efter et Hobro-hjørnespark.