Tysk fodboldforbund fratager ekskanslers æresmedlemskab

Han er desuden også formand for den russiske gasrørledning Nord Stream 2’s aktionærkomité og står til at træde ind i bestyrelsen hos den statsejede mastodont Gazprom.

Schröder har i mange år været kendt for at have et godt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin. Et forhold, som den forhenværende kansler på det seneste har modtaget kritik for.