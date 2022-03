FCM-FCK 0-1

Alt tydede på 0-0 i topkampen mellem FC Midtjylland og FC København, men i overtiden forærede FCM-målmand Elias Olafsson bolden til FCK’s Jens Stage, efter en blokering fik Khouma Babacar headet københavnerne i spidsen, og så kunne FCK distancere midtjyderne yderligere i tabellen. Opgøret var i perioder taktisk stramt, i et par glimt blev der åbnet op, og kort ført tid havde hjemmeholdets Evander en stor mulighed for at afgøre kampen og bringe FCM på højde med FCK. I stedet må Bo Henriksen og kumpanerne se i øjnene, at der er seks point op til Superligaens førerhold.

OB-AaB mandag 19.00



I den forgangne uge lykkedes det AaB at blive enig med Viborg om at få træner Lars Friis sendt nordpå. For aalborgenserne drejer det sig om at konsolidere sig i mesterskabsspillet, og så kan en sejr over OB og næste søndag mod Brøndby få stor betydning. I Odense handler det om at få vigtige point for at øge afstanden til de to nederste i tabellen inden de sidste 10 runder i slutspillet om at undgå at komme i problemer.