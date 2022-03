Chelsea ønsker at køre videre så normalt som muligt

Chelsea skriver på sin hjemmeside, at den ønsker at køre videre så normalt som muligt.

Chelsea har fået en speciel licens, så London-klubben er i stand til at fortsætte bestemte aktiviteter og eksempelvis spille videre på både herre- og damesiden.

Den licens vil Chelsea gerne tale med den britiske regering om, så den kan ændres og give klubben friere rammer, end tilfældet er nu.

- Vi søger tilladelse til, at licensen bliver ændret for at tillade klubben at fungere så normalt som muligt, oplyser Chelsea.