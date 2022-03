»Smask, tag den,« sagde Dennis Vavro efter et par minutter af søndagens kamp i Herning, dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen tillod den hårde stil og gav ikke gult for en albue i ansigtet på brasilianske Charles, spillerne tog linjen til sig, og kort efter væltede Júnior Brumado synderen Vavro ud over linjen og ind i en bande, værsgo,