Skæbnebrag i Madrid kan definere storklubbers sæson

Onsdag aften mødes Real Madrid og Paris Saint-Germain i den anden af to ottendedelsfinaler i Champions League.

To klubber, hvis historier i den europæiske turnering er i kontrast til hinanden, men som begge bestræber sig på at erobre fodboldtronen i Europa.

- Champions League betyder kolossalt meget for de to klubber. Også mere end den gør for de engelske hold.

- Turneringen i år er med til at definere, hvor gode hold de egentlig er, siger Poul Hansen, fodboldekspert på TV3 Sport.

Det skyldes ifølge Poul Hansen, at den spanske La Liga i indeværende sæson ikke er så stærk, som den plejer at være, og at PSG altid forventes at vinde den hjemlige Ligue 1 i Frankrig.