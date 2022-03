Tysk fodboldtræner bliver i Rusland: Jeg føler et ansvar

- Vi tiltrådte her i oktober 2021 for at skabe en forandring. Vi har givet hele klubben en filosofi fra top til bund. Jeg føler et ansvar for det og over for de mennesker, der har givet os den tillid, siger han ifølge dpa til Sport Bild.

36-årige Marvin Compper, der som aktiv spillede en enkelt landskamp for Tyskland, kom til Moskva som assistent for landsmanden Markus Gisdol.

Men Gisdol forlod i sidste uge Rusland, fordi han ikke ønskede at arbejde i et land, der ”fører krig i midten af Europa”.