Sverige ser Fifa-afgørelse som sportsligt uretfærdig

- Vi mener, at det havde været sportsligt rimeligt, hvis Polen havde fået en ny modstander i sin semifinale. Vi forstår, at det er et svært puslespil at lægge for Fifa, men holdene burde spille med samme forudsætninger, hvilket vil sige, at man skal vinde to playoffkampe for at nå VM-slutrunden, siger han.

Ruslands klubber og landshold er blevet udelukket fra alle internationale fodboldturneringer, efter at landet har påbegyndt en invasion af Ukraine.

VM spilles i Qatar i november og december.