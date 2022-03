Fifa udsætter Ukraines kamp i VM-kvalifikationen

Ukraine, der i sommeren 2021 nåede kvartfinalen ved EM, blev nummer to i sin indledende kvalifikationsgruppe efter Frankrig.

Danmark kvalificerede sig sidste år til VM som et af de første hold.

Selv om Rusland er blevet udelukket af Fifa, har landets fodboldforbund ikke opgøret håbet om at komme med til slutrunden i Qatar.

Ruslands Fodboldforbund (RUF) har åbnet en sag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som dermed står med beslutningen.

Russernes håb er i første omgang, at udelukkelsen fra både Fifa og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) suspenderes, mens sagen behandles, så Rusland alligevel får en chance for at kvalificere sig.