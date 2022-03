Kane distancerede Henry i Tottenham-ydmygelse af Everton

Tottenhams spillere var nemlig i hopla og styrede kampen fra start til slut med stribevis af chancer.

Undervejs scorede Harry Kane to gange, så han nu har lavet 176 mål i Premier League. Dermed overhalede han Arsenal-legenden Thierry Henry på alletiders topscorerliste i Premier League. Kun fem spillere har lavet flere mål end Harry Kane i den stærke liga.

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Tottenham. Selv om han ikke var direkte involveret i sit holds fem fuldtræffere, var hans utrættelige arbejdsindsats på midtbanen med til at sørge for Tottenhams nok bedste præstation i sæsonen.