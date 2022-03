David Nielsen har mistet troen på top-6 efter nyt nederlag

Troen på, at noget lignende kunne gentage sig, var stor hos David Nielsen i løbet af hele efteråret, men er det ikke længere.

Han mener, at holdet har vist sig at have en del mangler, og presset udefra har måske også været medvirkende til, at AGF lige nu indtager en syvendeplads i tabellen.

- Vi har altid haft nogle mangler, som vi har skullet kompensere rigtig meget for at rette op på.

- Jeg tror også, at en god forklaring på vores problemer er, at folk tænker, at nu skal vi ud og vinde, og det gør, at man lige tager en offensiv beslutning i stedet for en defensiv, siger David Nielsen.

I stedet for at klynge sig til det spinkle matematiske håb om top-6, retter han nu fokus på at få udraderet de problemer, der har gjort det svært for AGF at vinde fodboldkampe.