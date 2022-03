Bayern München får stjernekeeper tilbage til CL-brag

Bayern München er forstærket inden tirsdagens returkamp mod Red Bull Salzburg i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Efter at have været skadet i lidt over en måned - blandt andet under den første ottendedelsfinale mellem holdene - er Manuel Neuer atter klar til at indtage målet for Bayern München.

Det siger klubbens cheftræner, Julian Nagelsmann, på et pressemøde mandag ifølge AFP.