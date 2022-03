Mindst 26 er såret under fodboldoptøjer i Mexico

Under uroen stormede en stor mængde tilskuere også banen og udvekslede slag og spark, hvilket tvang de to holds spillere til at søge mod omklædningsrummene.

På sociale medier kan man ifølge NTB se billeder og videoer af folk, der ligger livløse på tribunerne og uden for stadion.

Flere af dem er tilsyneladende blevet klædt helt af i forbindelse med overfaldene.

Man kan også se, hvordan flere tilskuere øjensynligt angriber andre med alt fra bælter til slagvåben.

Ingen personer er ifølge meldingerne fra de mexicanske myndigheder døde som følge af kampene.