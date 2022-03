Bundholdet Vejle sikrede vigtigt point i Aalborg

Vejle hentede søndag et vigtigt point i kampen for overlevelse i Superligaen, da bundholdet spillede 0-0 mod AaB på Aalborg Portland Park.

Det er første gang i sæsonen, at Vejle går ubesejret gennem to ligakampe i streg efter sidste uges sejr over AGF.

Hverken hjemmeholdet eller gæsterne sad markant på kampen. Der blev heller ikke skabt mange store chancer i det jyske opgør.