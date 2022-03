Emil Berggreen skaffede point mod OB i drømmedebut

Sønderjyske leverede et flot comeback, da holdet takket være debutant Emil Berggreen vendte et faretruende 0-2-nederlag til et hårdt kæmpet point hjemme på Sydbank Park.

2-2 endte opgøret efter Berggreens træffere.

De himmelblå sønderjyder er fortsat uden sejr i de seneste 11 kampe, men søndagens comeback var et skridt i den rigtige retning for Henrik Hansens mandskab.