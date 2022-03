Skrantende United kan hente tro på derbysejr i statistik

- Historisk set har de jo sådan set haft et okay tag på City. Det kan de selvfølgelig lægge noget i, lyder det fra kommentator og ekspert Niels Christian Frederiksen, som skal kommentere opgøret for TV3 Sport søndag.

De to klubbers seneste ti opgør viser da også, at selv om City på papiret har været langt bedre end lokalrivalerne i den periode, så har United faktisk vundet flest indbyrdes kampe.

Det er blevet til fem United-sejre og fire City-sejre, mens kun en enkelt kamp er endt uafgjort.

Bemærkelsesværdigt er det også, at udeholdet har vundet derbyet i syv af tilfældene. Det kan United-fansene også klynge en del af håbet til.