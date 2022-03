Eriksen var med til at bremse skidt stime for Brentford

Brentfords Sergi Canos havde også været tæt på at score kort forinden.

Fem minutter før pausen fik publikum på Carrow Road en sjov og bizar situation at se med Eriksen i en hovedrolle.

Norwich-spilleren Brandon Williams blev væltet omkuld efter en nærkamp med Eriksen.

Williams landede ovenpå Eriksen, og først blev Williams sur og skubbede Eriksen i brystkassen. Men da Williams opdagede, at det var Eriksen, fik danskeren i stedet et kram liggende på grønsværen.

Eriksen grinte af situationen, der nok ikke ville have udspillet sig på samme måde, hvis ikke han sidste sommer under Danmarks EM-kamp mod Finland var blevet ramt af et hjertestop.