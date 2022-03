Medie: Ukraine-markering har fået Kina til at slukke for fodbold

På grund af invasionen er russiske klubber og landshold blevet udelukket fra alle internationale turneringer af de store fodboldforbund Uefa og Fifa.

Det er ikke første gang, at Kina har reageret på politiske markeringer inden for sportsverdenen.

I 2019 slukkede kinesisk tv for basketball-ligaen NBA, efter at Houston Rockets’ general manager, Daryl Morey, udtrykte støtte til demonstranter i Hongkong i et opslag på Twitter.