Dommergensyn kan vente Eriksen i første start siden hjertestop

Han styrede løjerne i EM-kampen i juni 2021, og Eriksen er klar over, at der er udsigt til et gensyn lørdag.

- Jeg har nævnt det for Christian, siger Brentford-træner Thomas Frank ifølge AFP.

- Jeg sagde: ”Ved du hvem dommeren er?”. Det vidste han ikke. Så sagde han: ”Nå, er det Anthony? Hvor sjovt, sikke et sammentræf”.

- Det ville jo være sket før eller siden, at Anthony skulle dømme Christian, siger Thomas Frank.

Eriksen kom for første gang siden hjertestoppet i aktion på højeste niveau i Brentfords nederlag til Newcastle i sidste uge.