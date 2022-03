FCK har registreret spærret angriber til europæiske kampe

Med Babacar ude af billedet er det et stort spørgsmål, hvem der skal spille på toppen for FCK i kampene mod PSV.

FCK oplyser senere fredag på sin hjemmeside, at klubben er overrasket over Babacars karantæne. FCK vil nu forhøre sig om sagen hos Uefa.

- I forbindelse med transferen af Khouma Babacar og overførsel af spillercertifikatet i transfersystemet TMS, blev vi oplyst i systemet, at der ikke var nogle sportslige sanktioner mod Babacar, skriver FCK.

- Vi har efterfølgende kontaktet Uefa for at bede dem om at redegøre for situationen og løse den - enten via at det er en fejl, at han har karantæne, eller ved at tillade os at registrere en anden, da vi i så fald er blevet fejlinformeret af det italienske forbund/Fifa TMS systemet, lyder det videre.