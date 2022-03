Selv om det matematisk stadig kan lade sig gøre, misbrugte AGF nok reelt chancen for at komme i top-6, efter at klubben tabte 2-3 til FC Nordsjælland på hjemmebane mandag aften.

Der var på forhånd ellers kun ét succeskriterie - en sejr. For inden opgøret havde aarhusianerne muligheden for at barbere Randers’ forspring i kampen om sjettepladsen og dermed adgang til mesterskabsslutspillet ned til to point med to runder tilbage. Og så var det vel meget godt at møde et hold, der kun havde fået fire point i de 13 foregående runder?