Salg af feriehuse hjælper Parken-selskab til overskud

Koncernens Lalandia-segment står bag 72,6 procent af den samlede omsætning. Af det samlede resultat kan 106,3 millioner kroner tilskrives fortjeneste på salg af feriehuse, der hører under selskabets Lalandia-segment.

Det opvejede dermed forretningen i segmentet FC København & Stadion, som leverede et underskud på 47,9 millioner kroner. Det til trods for, at hovedstadsklubben i august solgte Mohamed Daramy for omkring 90 millioner kroner.

Salget af den 19-årige offensivspiller er dog ikke nævnt i selskabets beretninger i regnskabet.