OB nedlægger sportschefstilling og fyrer klubikon

Björn Wesstrøm anerkender, at Michael Hemmingsen har gjort en masse positive ting for klubben, men nu vil han opbygge en ny organisation.

- Jeg har taget en beslutning ud fra, hvordan jeg ser, at klubben skal organisere sig i forhold til de udfordringer, der ligger forude, og her er klarhed et nøgleord for organisationskonstruktionen, og det skal afspejle rollerne og deres jobbeskrivelser.

- Jeg vil derfor gradvist bygge organisationen op med de roller, der giver os mest mulig effekt, og så vender vi retur, når der er mere at fortælle, siger Björn Wesström.