Udskældt franskmand strålede i Barcelonas storsejr

Franskmanden Ousmane Dembélé har været udskældt i FC Barcelona, efter at han har nægtet at forlænge sin kontrakt med klubben, men søndag aften fik han noget mere anerkendelse fra klubbens fans.

For efter flittigt at have buhet og piftet måtte de pludselig juble over Dembélé, der scorede et mål og lagde op til to andre i Barcelonas 4-0-sejr over Athletic Bilbao i La Liga.