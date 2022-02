Liverpool i ny triumf: Vandt Liga Cup-titel efter straffedrama

Den indskiftede Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga brændte som den eneste spiller, efter at 21 skytter havde scoret før spanieren.

To gode målmænd, VAR-annulleringer af flere scoringer og mange brændte chancer var årsag til de manglede mål i den ordinære kamp, der lige så godt kunne være endt 3-3.

De to engelske topmandskaber kom frem til masser af store chancer, men publikum på Wembley blev ikke belønnet med scoringer i de første 120 minutter.

I slutningen af halvlegen brændte Mason Mount en gigantisk chance, som fik Chelsea-manager Thomas Tuchel til at banke i græsset ude på sidelinjen.

Efter en halv time var det Liverpools tur til at brænde en stor chance. Liverpool-angriberen Sadio Mané fik en returbold, men senegaleseren formåede ikke at løfte den op i nettaget.

Kort efter var Liverpools angriber Mohamed Salah alene igennem, og egypteren chippede bolden over Mendy, men denne gang kom Chelsea-stopperen Thiago Silva tilbage og sparkede væk.

Bolden så dog alligevel ud til at gå snert forbi.

Virgil van Dijk headede på mål i slutminutterne af den ordinære spilletid, men igen var Mendy på plads i Chelsea-buret.

Den indskiftede Chelsea-angriber Romelu Lukaku nåede at slutte af med en kæk afslutning i overtiden, men Kelleher var vågen og parerede.

Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid, hvor der heller ikke blev scoret trods tilbud i begge ender.

Tuchel valgte at skifte Mendy ud med Kepa Arrizabalaga før straffesparkskonkurrencen. Det skulle siden vise sig at være en dårlig idé. Kepa Arrizabalaga skød bolden langt over mål.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen var ikke med i truppen for Chelsea.