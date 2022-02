Tamme ulve reddede point i overtiden mod OB

Faktisk var midtyderne godt på vej mod et nederlag, men Vagner Love scorede i overtiden og sørgede for det uafgjorte resultat.

FC Midtjylland forværrede en allerede sløj start på forårssæsonen, da klubben søndag smed en 1-0 føring over styr og måtte nøjes med 2-2 mod OB.

De to hold fik derfor aldrig gang i deres spil, og i store dele af første halvleg var der meget boldflytteri, og angrebene løb ofte ud i sandet.

Anden halvleg var den diametrale modsætning. De to hold leverede et sandt festfyrværkeri, og det var også her, alle målene blev scoret. Begge hold var langt mere angrebslystne, og det skabte muligheder i begge ender.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCM taber terræn til FC København i toppen af superligatabellen. FCK vandt tidligere søndag med 2-0 over Viborg, og københavnerne fører nu Superligaen med tre point ned til FCM.