AC Horsens slår Hvidovre og er helt inde i oprykningskamp

Sydøstjyderne vandt søndag eftermiddag 2-1 på hjemmebane i topkampen mod Hvidovre, og dermed er der stor tæthed i toppen af 1. division, hvor de to bedste hold efter sæsonen rykker op i Superligaen.

I kampens tiende minut steg den store stopper Magnus Jensen til vejrs og pandede Horsens i front. Hvidovre-spillerne appellerede for, at målscoreren lavede frispark i sekvensen, men de protester førte intet med sig.

AC Horsens var bedst i søndagens kamp, og et tidligt mål i begge halvlege gjorde ondt på de storkøbenhavnske gæster.

Helsingør er gået i et lille udbrud med 42 point, mens Lyngby og Hvidovre har 37 point, og AC Horsens er efter fem sejre i træk nu oppe på 36 point. Der er spillet 19 ud af 32 spillerunder.

Anden halvleg var under fire minutter gammel, da islændingen Aron Sigurdarson gjorde det til 2-0 efter et kontraangreb.

Den skrækkelige start på anden halvleg fik Hvidovre aldrig helt rystet af sig, men det lykkedes dog at reducere i de døende sekunder ved unge Magnus Petersen.

På det tidspunkt var AC Horsens’ Jonas Thorsen lige blevet skiftet ind til store klapsalver, idet han gjorde comeback efter at have besejret en kræftsygdom for anden gang.

Undervejs i første halvleg rejste publikum i Horsens sig også op, men af en kedeligere anledning. De rejste sig for at mindes, at Mikkel Rasmussen, en af klubbens største fans, var gået bort i vinterpausen i en alder af 36 år. Han stiftede fanklubben ”Den Gule Fare” i 2003.