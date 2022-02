FCN uden sejr i 13 kampe efter målløs deler mod Randers

FC Nordsjælland er nu oppe på 13 kampe i træk uden en sejr i Superligaen, da det i 19. runde blev til 0-0 mod Randers FC.

Gennem kampen søndag sad Farum-klubben på spillet og pressede gæsterne i bund på Right to Dream Park, men FCN kunne ikke udnytte de store chancer, som blev skabt.

Randers havde problemer med at få offensiven til at fungere mod et højt pres fra FCN-mandskabet, og derfor var gæsterne farligst på dødbolde.