Eriksen: Det var meget specielt at være tilbage igen

Christian Eriksen var lettet over at være tilbage på fodboldbanen efter sit hjertestop for over otte måneder siden.

Han fik comeback lørdag for Brentford, som tabte 0-2 hjemme til Newcastle i Premier League.

- Hele ugen og hele optakten har vækket mange følelser. Jeg fik følelsen af at være en del af et hold og skulle ind på banen og spille fodbold igen på et fyldt stadion. Det var meget specielt, siger Eriksen til TV3+.