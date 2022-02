Jonas Wind lynede for Wolfsburg i dramatisk pointdeler

I sidste uge scorede danskeren et flot mål i et 1-2-nederlag mod Hoffenheim.

En drømmestart for Wolfsburg, der udbyggede til 2-0, da forsvarsspilleren Sebastiaan Bornauw headede et hjørnespark i nettet efter 33 minutters spil.

Maximilian Philipp burde have scoret til 3-1 i første halvlegs overtid, men sparkede en gigantchance over mål i upresset tilstand midt for mål.

Gladbach tilkæmpede sig i anden halvleg langt mere spil og flere chancer.

Og efter 75 minutter blev presset på Wolfsburg intensiveret, da forsvarsspilleren Maxence Lacroix fik et direkte rødt kort for bevidst at stoppe bolden med hånden lige uden for feltet.

Gladbach trykkede hårdt på efter det røde kort, og efter 82 minutter kom belønningen, da indskiftede Breel Embolo scorede efter et indlæg.

Hjemmeholdet havde også bolden i nettet i overtiden, men efter at have konsulteret VAR omstødte opgørets dommer sin oprindelige kendelse.