Vagner Love reddede et midtjysk point i sidste minut, og Denis Vavros frisparkskanon sendte FC København yderligere i front på Superligaens førsteplads. Få alle rundens højdepunkter lige her.

Vejle-AGF 3-2

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

AGF fik en dramatisk start på forårssæsonen med en sen sejr over Sønderjyske, og fredagens kamp mod Vejle blev mindst lige så dramatisk. Begge hold havde taget målstøvlerne på, og allerede efter 16 minutter førte AGF med 2-1. Kort før pausen fik Arbnor Mucolli udlignet for Vejle for anden gang i kampen, før Vejle-målmand Alexander Brunst hev to glimrende redninger op på først en AGF-friløber og siden efter en dødbold. Sent i anden halvleg fik den tidligere Arsenal-spiller Jack Wilshere debut for AGF, men det blev ikke ham, der stjal overskrifterne. Det gjorde i stedet Vejles franske talent, Mouhamadou Drammeh, da han dukkede op og scorede til 3-2 langt inde i overtiden. Med sejren kravlede Vejle tættere på nedrykningsstregen, mens AGF taber et skridt i jagten på top-seks.

AaB-Silkeborg IF 1-4

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Det var en sand Nicklas Helenius-opvisning, da Silkeborg IF med en række tidligere AaB’ere tog fra Nordjylland med alle tre point. Kampen startede indledningsvis med gode muligheder til begge hold, men AaB havde det kampen igennem svært med Silkeborgs offensive trio bestående af Sebastian Jørgensen, Nicolai Vallys og Silkeborg-topscorer Nicklas Helenius, der med tre scoringer på 12 minutter foldede sig ud i anden halvleg. AaB’s nyerhvervelse Kasper Høgh bragte mod slutningen af kampen lidt ny energi ind i holdet, men det var for sent. Med sejren ligger Silkeborg og AaB side om side på fjerdepladsen med syv point ned til AGF på syvendepladsen. Begge hold ligner altså gode bud til de sidste pladser i top-seks, der giver slutspil senere i foråret.

FC Nordsjælland-Randers FC 0-0

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Erik Marxen stod for første gang over for sin nu tidligere klub, da han og FC Nordsjælland delte pointene med Randers FC i et målløst opgør. Indledningsvis havde FCN-spillerne Mads Hansen og Andreas Schjelderup store chancer, men begge forsøg blev reddet af Patrick Carlgren. Randers havde problemer med at få offensiven til at fungere mod et højt pres fra FCN-mandskabet, og derfor var gæsterne farligst på dødbolde. Kampens største chanc–e kom efter 70 minutter, da Randers-angriber Stephen Odey blev spillet fri i feltet, men hans forsøg blev først reddet af Andreas Hansen og siden på stregen af en heroisk kæmpende Erik Marxen. Med resultatet har FC Nordsjælland nu ikke vundet i 13 Superliga-kampe i træk. Randers forbliver på sjettepladsen med fem point ned til AGF.

Viborg FF-FC København 0-2

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

FC København var på en svær opgave, da Superligaens førerhold gæstede de grønblusede midtjyder, der bed godt fra kampen igennem. FCK’s midterforsvar Denis Vavro, der blev hentet tilbage til København i januar formåede dog at gøre Viborg-fansene tavse efter en halv time, da han bragede bolden op i målhjørnet på et frispark fra godt 30 meter. Viborg FF formåede i store perioder af kampen at presse københavnerne, og de grønklædte var i flere omgange tæt på en udligning i slutningen af kampen. I stedet dukkede hjemvendte Nicolai Jørgensen op i overtiden og scorede sit første mål i FCK-trøjen i denne omgang. Med sejren fastholder FCK førstepladsen, mens Viborg FF kæmper for at holde sig til i kampen om top-seks. OB-FC Midtjylland 2-2 FC Midtjylland fortsatte en elendig stime af Superliga-kampe, da holdet smed en føring på udebane mod OB og kun med nød og næppe reddede 2-2 til sidst. Dermed har Superligaens nummer to blot fået to point i de seneste fem Superliga-runder. OB stillede op i en karakteristisk sort hyldest-trøje til afdøde Lars Høgh, og han vil formentlig sidde og smile ned til sin tidligere hjemmebane over OB’s indsats. FCM kom foran kort inde i anden halvleg, da Junior Brumado fuldendte et glimrende opspil. Men i løbet af blot tre minutter vendte OB resultatet på hovedet, da først Issam Jebali dukkede op, før FCM-anfører Erik Sviatchenko uheldigt styrede et hjørnespark i eget net. Til sidst fik indskiftede Vagner Love forpurret den fynske fest, da han dukkede op og udlignede. Med resultatet mister midtjyderne mister endnu et skridt til FC København, mens OB nu har otte point ned til stregen.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.