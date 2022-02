Sent sejrsmål sikrede Arsenal vigtige point i CL-jagt

Arsenal var længe på kurs mod et nederlag, men sikrede sig torsdag en vigtig 2-1-sejr hjemme over Wolverhampton via to sene scoringer.

Indskiftede Nicolas Pépé og Alexandre Lacazette vendte billedet i opgørets slutfase med hver sit mål.

Med resultatet overhaler Arsenal London-rivalen West Ham og rykker op på femtepladsen i Premier League, hvor holdet jagter en Champions League-plads, hvilket kræver mindst en fjerdeplads.