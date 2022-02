Schmeichel spår succes for motiveret Eriksen i Brentford

De to fodboldstjerner mødtes 14. december sidste år til Lars Høghs begravelse, og ved den lejlighed kunne Schmeichel se, hvor meget Eriksen brændte for at komme i gang med at spille fodbold igen. I januar indgik Eriksen så en halvårig kontrakt med Brentford.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel føler sig sikker på, at Christian Eriksen bliver en succes i Premier League-klubben Brentford, og at han får comeback på det danske landshold.

- Jeg mødte ham - desværre - til en begravelse for et par måneder siden, og jeg kunne se i hans øjne, at han var klar til at spille. Han havde ild i øjnene og en stor lyst til at komme tilbage.

- Jeg tror, han bliver en god tilføjelse i Brentford. Jeg kan også se, at han har spillet to testkampe, der har været lukket for offentligheden, og der har han angiveligt vist, at han er ved at være sig selv igen.

- Så personligt kan jeg ikke vente med at se ham spille i Premier League, men endnu vigtigere at se ham tilbage på det danske landshold, siger Kasper Schmeichel.