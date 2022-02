Erik Sviatchenko, anfører for FC Midtjylland, kan godt erindre episoden.

PAOK, midtjydernes modstander torsdag aften i fodboldens Conference League, spillede på hjemmebane mod rivalerne fra AEK Athen for fire år siden, og da dommeren i sidste minut underkendte et PAOK-mål for offside, løb Ivan Savvidis ind på banen for at t