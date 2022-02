Mod slutningen af første halvleg kæmpede Randers sig mere og mere ind i opgøret, men formåede efter 45 minutter ikke at teste Viborgs målmand. Dermed stod der 1-0 til gæsterne ved pausefløjtet.

Spænding om topseks

Randers’ Tosin Kehinde kom ind fra anden halvlegs start for at bidrage til en sløj offensiv, og det skulle vise sig at være en god ide. Kronjyderne startede i hvert fald anden halvleg i et markant højere tempo, men med militærlignende disciplin stod Viborgs forsvar imod alt, hvad Randers havde at skyde med.

Randers fik aldrig boret sig gennem Viborgs forsvar, og dermed tabte kronjyderne 1-0.

Nederlaget betyder således, at Randers nu blot har fire point ned til AGF på syvendepladsen, som betyder nedrykningsspil. Viborg melder sig modsat ind i kampen om topseks, og er nu blot fem point efter Randers og Silkeborg på sjette- og femtepladsen.