Brøndby forlænger fornem stime i forårspremiere

De blågules solide 3-5-2-system dannede grundlaget for, at Brøndby lykkedes med at ride videre på efterårets succesfulde stime på seks sejre i træk, der altså nu tæller syv.

Netop skarpheden blev udslagsgivende, idet Brøndby efter en jævnbyrdig første halvleg fandt den frem i løbet af de sidste 45 minutter.

Brøndby er fortsat at finde på tredjepladsen i Superligaen med 33 point for 18 kampe, men sejren betyder, at de blågule nu kun er to point efter topholdet FC Midtjylland, som tidligere på dagen tabte til AaB.

FCN ligger stadigvæk på tiendepladsen med skuffende 16 point.

Kampen startede i et højt tempo, hvor begge hold forsøgte at sætte sig på spillet. Brøndby stod solidt placeret med en afstemt treback-kæde og to defensive midtbanespillere.