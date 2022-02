FCM taber terræn i toppen mod trænerløse AaB

Selv om AaB startede med at presse sig frem til et par chancer, satte midtjyderne sig hurtigt på spillet, og i det 16. minut brændte højrebacken Joel Andersson en friløber.

Resultatet betyder, at midtjyderne er uden sejr i de seneste fire Superliga-opgør, og at guldkampen mod FC København er endnu mere åben.

Efter målet kom der et massivt pres for en udligning med et stolpeskud og et underkendt mål til følge.

AaB ville det dog anderledes, og i det 55. minut kunne debutanten Kasper Høgh gøre det til 2-0 med hovedet.

Målet chokerede midtjyderne, og der blev hurtigt reageret med indskiftninger af de nye stjerner Vagner Love og Max Meyer.

Det fik dog heller ikke spillet til at flyde, og det var derfor helt fortjent, at AaB hentede de tre point.