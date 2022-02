Thomas Frank: Christian Eriksen kan få debut om en uge

- Men opgøret mod Arsenal er lidt for tidligt for ham.

Eriksen tog det første store skridt mod et comeback mandag, da han for første gang siden sit hjertestop under EM-kampen mod Finland fik officielle minutter for reserverne. Det skete bag lukkede døre.

Han formåede at lave en assist i løbet af de 60 minutter, da han havde næstsidste fod på en Josh Dasilva-scoring. Danskeren var selv tæt på at komme på scoringstavlen to gange.